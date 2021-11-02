協和電廠改建新增第4座天然氣接收案，昨環評初審被要求再補件，由於此案被質疑有意乘公投前闖關。台電今說明，本計畫依照環評法規程序進行、排審，與公投無關。台電將針對環評委員所提問題及建議補充詳細資料，並依經濟部指示評估各種計劃可行性，爭取大眾支持。

台電指出，協和電廠更新改建計畫是依照2021年7月9日第二次環評初審決議，於9月30日前補件，並依照環保署會議排程於昨日進行第三次初審，時程皆依照環保署安排，無刻意於公投前闖關的可能。

協和電廠4部燃油機組要除役，改建2部新燃氣機組，未來也需要穩定供氣發電，台電規劃於基隆港港外附近水域設置LNG輸儲設施。

台電強調，協和電廠現址是民國1970年初以填海造地方式所興建，如今海堤背浪面、海流較弱處出現小區域珊瑚生長空間，未來將透過完善復育措施，藉由人工生態海堤創造珊瑚友善環境，再結合協和海域水流、水質及水溫條件，為珊瑚創造更好的家。