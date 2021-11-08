反萊豬 民團向「老戰友」喊話：陳吉仲來公開辯論

前行政院中部辦公室副執行長施威全（左）表示，正申請加入CPTPP的英國仍然禁止萊豬，顯示萊豬開放與國際標準無關，而是與美國的政治交往有關。（黃世麒攝）

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠（左起）、前行政院中部辦公室副執行長施威全、精神科醫師蘇偉碩、高雄醫學大學生物醫學博士王文心8日一同召開記者會，向農委會主委陳吉仲喊話公開辯論，批評陳只敢面對同溫層，不敢回應老戰友。（黃世麒攝）

針對年底反萊豬公投，農委會主委陳吉仲日前表示要投不同意票，並說反萊豬客觀上就是反美豬。民團今在記者會上再度向陳吉仲喊話公開辯論，從去年立院公聽會邀請迴避至今，陳主委別只敢面對同溫層，不敢回應老戰友。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠、前行政院中部辦公室副執行長施威全、精神科醫師蘇偉碩、高雄醫學大學生物醫學博士王文心8日一同召開記者會，對於加入CPTPP是否必須開放萊豬，蘇偉碩表示，只要拿出科學證據說話，就不需要像陳吉仲這樣出賣台灣國民的健康利益；民團認為視蔡政府維護農糧主權與食安的決心而定，國際經貿組織並沒有必然的規定。

蘇偉碩表示，蘇貞昌和陳吉仲欺騙國人，不管是WTO或是CPTPP的規則，都沒有規定加入前或加入後必須絕對遵照國際食品標準，所有規則都明訂各國可以依據風險評估和科學證據制訂比國際標準更嚴格的食品安全標準。陳吉仲身為農業經濟博士，卻對此公然說謊，已經不再適任農委會主委一職。

施威全表示，正在申請加入CPTPP的英國仍然禁止萊豬，萊豬開放與國際標準無關，與美國的政治交往有關，而20多年前蔡英文失敗的米酒談判與今日的萊豬都是用同樣的藉口，推給國際標準也難掩蓋萊豬已成為落後淘汰的指標，蔡政府簡直是活在舊時代。

民團發言人李建誠表示，陳吉仲過去當教授時的論文和公聽會上的報告都指出，加入TPP或台美FTA對於台灣農畜產業估計有上百億的損失衝擊，現在卻誇口說加入CPTPP後國民所得會增加，然而不提零關稅配額的國外農產品全面進口對於農民的影響，對國內豬農來說，零關稅後加拿大豬肉進口更有競爭力，尤其是豬腹脅肉，養豬業一定會有損失。

李建誠直言，陳吉仲的說法枉顧農委會主委的職責，陳主委不僅恐嚇反萊就反美，還充當起自由貿易的三流說客。

王文心認為，政府以參加CPTPP作為藉口，誤導國人入會條件是必須開放萊豬進口，但實際上CPTPP並沒有要求會員國在萊克多巴胺肉品都要遵循相同的標準。像是澳洲、紐西蘭和馬來西亞，這些國家是CPTPP會員國，這些國家的國民以牛肉為主食，政府可以為了維護國民的健康，禁止含有萊克多巴胺的牛肉進口。