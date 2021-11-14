秋鬥民團總指揮官林子文（中）在台上宣講時砲轟民進黨喪盡天良，竟要台灣人吃萊豬。（石秀華攝）

醫師黃義霖在台上宣講批評民進黨將爭取人民的權益當成政治籌碼。（石秀華攝）

民眾黨立委張其祿和同黨高雄有意參選市議員的子弟兵也到場申援秋鬥民團開講。（石秀華攝）

民團發起的2021「秋鬥行腳」今（14）日下午在高雄果菜市場開講，雖現場參加民眾人數不多，但不時傳來路過騎士加油打氣聲。總指揮官林子文在台上宣講時，砲轟民進黨要台灣人吃萊豬，簡直喪盡天良。

民團發起的2021「秋鬥行腳」今（14）日從高雄鳳山徒步遊行至楠梓，全程15公里，下午3時在三民區往昔是果菜市場用地因居民被迫搬遷、今變為滯洪池的空地進行開講，轄區三民二分局警方派員到場維持秩序。

秋鬥總指揮官林子文上台宣講時，批評民進黨是非不明，只要政治宣傳就被說成「親中反美」，林子文並以進口萊豬議題舉例說，大陸比較大尾，美國不敢逼大陸吃，但民進黨卻宣傳台灣比較細漢，若不吃萊豬就是台灣的不對，這是什麼瘋言瘋語；他批評民進黨執政後，良心話都沒了，還把民團變成像江洋大盜，要台灣人吃萊豬，簡直喪盡天良。

反萊豬醫師蘇偉碩則指，當年他反對萊牛進口，沒有被網軍1450出征，因為當年農委會還沒編1450預算，也沒被查水表，所以馬英九真的很傻也很直，但對照起來，現在民進黨真的變質了；蘇偉碩說，今天所謂政黨惡鬥，不是在野黨和執政黨惡鬥，而是過去的民進黨和今天的民進黨為了拋棄價值在惡鬥。

蘇偉碩說，1218的公投不是選舉投票，而是自己要覺醒，人民才是這塊土地的主人，台灣和美國人的關係就是台灣人要有尊嚴，呼籲民眾要和美國人說美國豬「Yes」，但萊豬「NO」；蘇偉碩表示，要發出人民的聲音，年底沒有反美豬公投，年底只有反萊豬公投，藉此告訴執的民進黨政府當年反對萊豬，就要堅持下去，反萊豬和護藻礁都要蓋同意票。

醫師黃義霖則批民進黨奪權後就欺騙民眾，說一套做一套，將爭取人民的權益當成自己的政治籌碼；民眾黨立法委員張其祿也到場伸援，張其祿表示，希望跟隨民團一起把台灣變得更好，張其祿批不能放任民進黨獨裁，以為挾持民意，只要抗中保台、只要把大家切成中共同路人，就能為所欲為，1218要投出公民的意志，讓民進黨聽到人民的聲音。