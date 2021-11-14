民團發起的2021「秋鬥行腳」今（14）日下午在高雄果菜市場開講，雖現場參加民眾人數不多，但不時傳來路過騎士加油打氣聲。總指揮官林子文在台上宣講時，砲轟民進黨要台灣人吃萊豬，簡直喪盡天良。
民團發起的2021「秋鬥行腳」今（14）日從高雄鳳山徒步遊行至楠梓，全程15公里，下午3時在三民區往昔是果菜市場用地因居民被迫搬遷、今變為滯洪池的空地進行開講，轄區三民二分局警方派員到場維持秩序。
秋鬥總指揮官林子文上台宣講時，批評民進黨是非不明，只要政治宣傳就被說成「親中反美」，林子文並以進口萊豬議題舉例說，大陸比較大尾，美國不敢逼大陸吃，但民進黨卻宣傳台灣比較細漢，若不吃萊豬就是台灣的不對，這是什麼瘋言瘋語；他批評民進黨執政後，良心話都沒了，還把民團變成像江洋大盜，要台灣人吃萊豬，簡直喪盡天良。
反萊豬醫師蘇偉碩則指，當年他反對萊牛進口，沒有被網軍1450出征，因為當年農委會還沒編1450預算，也沒被查水表，所以馬英九真的很傻也很直，但對照起來，現在民進黨真的變質了；蘇偉碩說，今天所謂政黨惡鬥，不是在野黨和執政黨惡鬥，而是過去的民進黨和今天的民進黨為了拋棄價值在惡鬥。
蘇偉碩說，1218的公投不是選舉投票，而是自己要覺醒，人民才是這塊土地的主人，台灣和美國人的關係就是台灣人要有尊嚴，呼籲民眾要和美國人說美國豬「Yes」，但萊豬「NO」；蘇偉碩表示，要發出人民的聲音，年底沒有反美豬公投，年底只有反萊豬公投，藉此告訴執的民進黨政府當年反對萊豬，就要堅持下去，反萊豬和護藻礁都要蓋同意票。
醫師黃義霖則批民進黨奪權後就欺騙民眾，說一套做一套，將爭取人民的權益當成自己的政治籌碼；民眾黨立法委員張其祿也到場伸援，張其祿表示，希望跟隨民團一起把台灣變得更好，張其祿批不能放任民進黨獨裁，以為挾持民意，只要抗中保台、只要把大家切成中共同路人，就能為所欲為，1218要投出公民的意志，讓民進黨聽到人民的聲音。
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