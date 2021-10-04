1名女網友控訴男友畢業後僅做臨時工，月薪約1萬5，卻仍在外積欠賭債，甚至要她幫忙歸還，之後男友還在床上要求無套，她則怒嗆「懷孕你又沒辦法負責」，男友則大言不慚地說「我會負責我會養，愛情可以解決一切」，讓她傻眼決定分手，她心碎表示「每次看不到未來就很煩，真的收入不重要嗎？」

該名女網友在臉書「爆廢公社」中發文表示，她的男友出社會後不思進取，僅靠打零工、做臨時工，月薪僅1萬5左右，且在外積欠賭債，都由她出錢幫忙歸還，不過日前她與男友發生魚水之歡時，男友卻提出想要「無套」，讓她當場嚇傻、嗆男友說「很危險，懷孕你又沒辦法負責」。

女子控訴男友畢業後做臨時工，月薪約1萬5，卻在外積欠賭債，甚至要她幫忙歸還，之後男友還要求無套，男友說「我會負責我會養，愛情可以解決一切」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該名女網友說，她的男友當下聽到她拒絕無套要求，竟口出狂言「我會負責我會養，愛情可以解決一切」，她最後認為男友的想法相當不切實際、怒提分手，她發文「我只要求至少不要賭博，中間收入就好，每次看不到未來就很煩，真的收入不重要嗎？」

其他網友留言說，「一萬五...這是我國中暑假打工的薪水...20年前了」、「另外15000拿去賭博了」、「我真的覺得那些說無套，有了就生啊，就結婚啊的人根本瞎透了，他根本沒那個能力」、「都要跟女方借錢了，是能負什麼責？養活不了自己還想養小孩？」