高雄市小港區某安養機構爆出疑似虐待老人事件，2名穿著制服的看護工，嘻笑捉弄一位坐輪椅上的老阿嬤，左右搖晃阿嬤頭部、捏阿嬤鼻子及抓頭髮等粗暴行徑，網友將影片貼至臉書「爆料公社」，引起眾人憤指「垃圾」等，而遭爆料的安養機構不願多做回應，高雄市社會局今天下午會同勞工局及小港衛生所前往稽查，發現該名疑似被虐待的長輩心情愉悅，其他長輩照顧情形均良好，機構並無違失及違法情形。

被控訴的這家安養機構疑似虐待老人之事曝光後，不願意多做說明，有長輩家屬獲悉後相當驚訝，認為機構內外籍工作人員都算客氣，如今卻爆出疑似虐待老人事件，表示「就算是開玩笑也只能用說的，不能動手，若不行最差的狀況就是離開」。

對此，高雄市社會局副局長葉玉如表示，該事件是發生於10月6日，從該畫面來看，該機構人員對長輩照顧上確實不妥當，但機構解釋，是因為長輩不開心，所以照顧人員想逗長輩開心，才會如此對待，若有違反老人福利法第51條有虐待或照顧不當之情事，社會局會依法將予處分可罰3萬以上、9萬以下罰鍰。

由於有家屬反應該機構也有衛生上問題，高雄市社會局今天下午會同勞工局就業安全科及小港衛生所派員前往機構稽查，發現這名疑似被虐待的長輩心情愉悅，檢視該長輩身上並無任何傷口，也詢問其他住民，表示平日機構工作人員照顧情形良好，並無不當對待長輩情形，衛生所檢視機構環境衛生，亦無違失情形，因此該機構尚無違反老人福利法情形。