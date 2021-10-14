高雄市鹽埕區府北路城中城大樓14日凌晨發生火警，高雄市消防局共出動75車159人趕往現場，一夜灌救，並逐戶、逐樓清查，把受困民眾救出。（中央社提供）

雲梯車凌晨救出住戶後，上午開始不斷從高樓層送出屍體，現場經醫生判定明顯死亡者，直接送往殯儀館。（袁庭堯攝）

高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生火警，消防人員趕赴現場滅火、搶救受困民眾。（中央社提供）

高雄鹽埕區城中城大樓今天凌晨火警，消防人員逐層搜救，戴姓住戶說，6樓至7樓間防火門疑遭竊走變賣，住在8樓的父母行動不便，搜救人員抵達後，因沒有聽到呼救聲，只能先搶救有生還跡象住戶。

戴姓三兄妹跟父母同住大樓，大哥住在10樓，凌晨3時許就被救出，輕微嗆傷送醫，二哥跟妹妹跟父母住8樓，但兩兄妹昨天都不在家。

戴姓住戶表示，遲遲不見父母身影，憂心會他們逃生不及，原本由哥哥搭雲梯車到8樓窗口呼叫父母，但因雲梯車高度不夠，無法到達，由另一組救護人員上樓搜救，卻因沒到呼救聲，只能先搶救有生還跡象的住戶。

戴姓住戶透露，6樓至7樓間原本有設防火門，疑遭住戶竊走變賣，導致惡火一路往上延燒；過去幾名住戶組成類似管委會組織處理事情，但卻曾把往天台的大門鎖上，經其他住戶向消防單位反映才開啟。

高雄市消防局分組在各樓層逐層搜救，逐戶破門尋找生還者及罹難者，將人員帶往雲梯車可達樓層，接力救援下樓，有搜救人員搬到沒力氣請求支援，希望能搶快將更多人救下來。