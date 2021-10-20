台北市辦公室的超低空置率持續帶動租金走揚，根據實價資料顯示，台北市又有一棟A辦大樓出現每坪4000元的租金實價，信義計畫區內的新光信義金融大樓，今年8月中出現一筆16樓的實價租金，月租240萬元每坪租金達到4042元，成為信義計畫中第五棟實價租金四千元的A辦大樓，另外還有一筆101大樓的38樓，今年8月租金每坪4150元，租金行情也呈現上揚趨勢。

目前單坪4000元租金實價行情的辦公大樓，包括有台北101大樓、國泰置地廣場、南山廣場、信義經貿大樓與最新揭露的新光信義金融大樓，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區的辦公大樓供不應求，頂級A辦大樓每坪租金四千元從租金天花板變成租金的地板，目前信義計畫區內興建中的辦公大樓，未來也都會是租金四千俱樂部的一員。

新光信義金融大樓，今年8月中出現一筆16樓的實價租金，月租240萬元每坪租金達到4042元，成為信義計畫中第五棟實價租金四千元的A辦大樓，從該A辦大樓的歷年實價租金，可以看出信義計畫區的租金上揚趨勢，2013年該大樓11樓實價租金每坪3098元，2014~2017年每坪3300~3412元，2018年實價租金每坪3500元，最新一筆實價租金則達到每坪4

42元，反應近3年信義計畫區的A辦租金出現一波明顯走升。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，101大樓是世界的地標大樓，也是少數屋齡17年還能站穩每坪4000元的頂級A辦，101大樓38樓，今年8月月租40萬元，每坪租金4150元，相同樓層在2018年的9月，租金每坪約4000元，當前租金行情不僅站穩每坪四千元，還有緩步向上推升的趨勢。

台北市辦公室租金價格攀升，與市場供需失衡有密切關係，全球資產管理公司分析，北市空置率下降至1.74%的超低空置，影響主因包括，老舊商辦投入危老市場供給減少、大型企業舊換新需求、新大樓多已預招租或自用、電商與軟體研發等企業有擴張需求等，都讓北市辦公室呈現供不應求，加上新大樓的租金比價效應，帶動整體的租金持續走揚。