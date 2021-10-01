茶葉蛋既美味又能填飽肚子，是最受大家青睞的銅板美食之一，不過日前有民眾從麵攤買了一袋茶葉蛋回家，剝殼切開後卻發現其中一顆蛋竟然「沒有蛋黃」，讓他又驚又喜，畫面曝光後隨即掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出照片，畫面中可見，盤子上擺放著四顆已經剝殼且剖半的茶葉蛋，不過其中一顆竟然罕見的沒有蛋黃，整顆蛋僅有煮熟的蛋白部分，這讓原PO興奮直呼「中大獎了！第一次買到沒蛋黃的茶葉蛋」。

「蛋白蛋」雖然少見，但還是可以食用，且不會對人體健康造成傷害。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「看過雙蛋黃，但沒看過沒蛋黃的」、「真是開眼界了」、「蛋白有一種甜味，那顆蛋吃起來會不會整顆都甜甜的？」、「以前聽別人講過，還真的是第一次看到」、「超讚的！我最愛茶葉蛋白」。

其實這樣的現象雖然少見，但過去並非沒發生過，而雞蛋之所以沒有蛋黃，是因為母雞生蛋時，卵原細胞減數分裂形成卵細胞的期間，發生分裂異常，所以純屬機率問題，與疾病無關。如果母雞經常生出沒有蛋黃的雞蛋，有可能是因為母雞輸卵管狹窄或阻塞，抑或是母雞的發育還不完全，所以才會生出畸形蛋，但還是可以食用，且不會對人體健康造成傷害。