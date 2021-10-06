水煮蛋的蛋殼很難剝，常常會連蛋白也一起被剝掉，有網友感到困惑，發文詢問「到底要怎麼剝的漂亮？」貼文引熱議，有內行人回應，蛋煮好後把外殼敲出裂痕，然後泡冷水，拿起來一秒就能剝落。

一名網友在臉書社團「家常菜」貼出2張照片，可見照片中每顆水煮蛋的外表都坑坑疤疤，蛋黃還移位露出，因為剝壞的蛋實在太多了，讓原PO非常懊惱，於是在貼文中提問，水煮蛋剝殼要怎麼剝得漂亮？以及剝壞了可以做成什麼料理？

貼文一出引起熱烈討論，許多內行網友表示，水煮蛋煮好後先敲破一點，接著立刻泡冷水，約10分鐘左右蛋殼就變得很好剝，甚至拿起來一秒就脫落了。

此外，不少網友也建議，可以將剝壞的水煮蛋拿來做成各種蛋料理，「做沙拉，蛋黃先取出，做好沙拉後，拿細濾網放上面，蛋黃用磨的，會很美」、「水煮蛋切開，調芝麻醬油淋上去」、「馬鈴薯蛋沙拉當主餐、魯蛋白當零嘴」、「剝壞了加鹹蛋一起用炒的」。