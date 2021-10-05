多喝水不僅能幫助排除體內廢物跟毒素、促進腸胃蠕動、抑制食慾，還能啟動新陳代謝，不過醫師表示，很多人都誤會了，喝錯方式恐造成反效果，千萬別一口氣喝下大量的水，這樣反而會加速水分排出，甚至造成低鈉血症，引起頭暈、噁心等症狀，嚴重時還會有昏迷的危險。

家醫科醫師蕭伶茲在粉專《好日子診所》指出，一般成年人一天至少要攝取2000C.C.以上的水，或是「每公斤體重×30C.C.」才能達到足夠的水分攝取，不過「單次喝下2000C.C.」跟「分次喝足到2000C.C.」，效果完全不同，因短時間內攝取大量水份，身體無法吸收反而會加速水分排出。

至於該怎麼喝水才對？正確的方法應該是少量、多次，慢慢喝。每次攝取200-400C.C.，一口一口慢慢地喝，當覺得口渴時，就是竟是該補充水分的重要提醒，但很多人常常因為太忙而忘了喝水，可以幫自己設定喝水的一日計畫，依下列6個黃金時段，按表操課累積足夠水分。

1. 早上起床喝300C.C.：補充睡覺時消耗的水分，幫助排便。

2. 工作前喝300C.C.：提高工作時的活力。

3. 隨餐喝300C.C.：促進腸胃蠕動、增加飽足感，還可抑制食慾。

4. 下午茶時光喝300C.C.：緩解疲勞，並避免解饞時過度進食。

5. 運動後或洗澡後喝300C.C.：補充流失的水分。

6. 睡前2小時喝300C.C.：舒緩情緒，並預防入睡後水分過度流失。

蕭伶茲強調，減重時，攝取足夠的水分絕對是不可缺少的一環，建議平時可以準備300C.C.的小水瓶隨身攜帶，在家裡或辦公室時，放一個馬克杯在顯眼的地方，不但能提醒自己補充水分，也能隨時想到就喝，除了促進新陳代謝，還能幫助燃燒脂肪、順便減重。