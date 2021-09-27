身陷「刪Q」罷免案風暴的基進黨立委陳柏惟，不滿去年3月臉書粉專「桃園阿彬哥」負責人游智彬在臉書和Youtube上指陳是「文盲」、「草包」，遭陳提告妨害名譽，台北地檢署調查認為，陳身為立委，游針對陳曾赴大陸工作等新聞議題發表看法，屬於可受公評的評論，27日依罪嫌不足，將游不起訴。

游去年3月初在「桃園阿彬哥」臉書粉專上貼出陳在立院質詢照片，寫道「台灣國會新風華 全民納稅養草包 3Q是立法院新文盲立委 恭喜全民喜得新戲子」，幾天後，又上傳近9分鐘名為「台灣新草包『陳柏惟』」影片到Youtube頻道，批陳是「草包」、「沒讀書」。

陳憤而提告，檢方認為，游在youtube的影片內容，都有舉出當時陳柏惟在陸配健保案發言，以及陳過去曾赴大陸工作等新聞報導，屬於可受公評之事，縱使游使用的字眼尖酸刻薄，令陳感覺不舒服，但陳身為立委，對於評論應具有比起一般人更大容忍度，認為游罪嫌不足，予以不起訴。