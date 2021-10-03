高鐵發生員工鑽漏洞打第2劑莫德納疫苗，引發軒然大波，對此，民眾黨立委蔡壁如直言，「這是執政者的錯！」並點名是行政院長蘇貞昌、疫情指揮中心指揮官陳時中的錯。

高鐵員工冒名第三類人員到高雄注射第2劑莫德納疫苗，蔡壁如昨（2）日在臉書表示，有誰是錯的？每個人都有打疫苗的權利，疫情之下每個人都想保命，她不忍苛責，不管是好心肝也好、高鐵員工冒名施打第2劑也好，都是因為疫苗不足造成的結果。

蔡壁如指出，人民冒著「違法」的風險，想盡各種辦法，不管是透過關係、造假或是特權，都是源於對疫苗不足的恐懼；而這是執政者的錯，是蘇貞昌、陳時中的錯，一心營造「台灣防疫世界都跟不上」的大內宣形象，忽略最基本的「疫苗政策」。

民眾黨立委蔡壁如。（圖／摘自蔡壁如臉書）

高鐵發生員工鑽漏洞打第2劑莫德納疫苗，蔡壁如直指是蘇貞昌、陳時中的錯。（資料照／姚志平攝）

從今年2月，上個會期總質詢問到這個會期，蔡壁如說，蘇大院長仍舊給不出答案，仍舊沾沾自喜於本土「+0」的假象，但要知道，這是犧牲多少民生經濟、家庭收入，加上國人高素質的公衛水準，配合來的結果。

因為執政者的失職無能，要來懲罰無辜的民眾？蔡壁如痛批根本離譜。她並提到，別的國家是用盡辦法提供各種獎勵，希望人民可以踴躍接種疫苗；反觀我國，不但層層設限、各種分類、分階級、劃族群，想要先打到疫苗就變成千夫所指，台灣在民進黨執政下，不但不是法治國家，甚至讓人民為了打疫苗，淪為偷盜之民。