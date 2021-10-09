美放寬限制「打WHO核准6款疫苗」可入境...無高端 陳時中：台灣仍屬綠色名單

美國近期放寬邊境管制，國際旅客若完整接種美國核准、世界衛生組織（WHO）認可的6款疫苗都可入境，不包含台灣的國產疫苗（高端）。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣還是屬於美國的綠色名單，沒有受到限制。至於高端的國際認可，高端已在努力做，我們也會盡可能協助。

上月美國宣布鬆綁邊境管制，要求旅客必須完整接種疫苗才可入境，今日美國疾病管制暨預防中心（CDC）進一步透露，認可的廠牌為美國食藥局核准，或WHO所列允許緊急使用的疫苗。目前受認可疫苗有6款，為BNT、AZ、嬌生、莫德納、國藥及科興。

針對美國的邊境措施，陳時中表示，美國到現在沒有宣布任何的變化，台灣還是屬於綠色的名單，沒有受到限制，美國開放33國的旅客需要完整接種，台灣目前沒有被通知在名單內，還是屬於綠色名單。至於高端的國際認可，高端已在努力做，我們也會盡可能協助。

過去指揮中心曾預告台灣未來的邊境解封，會以中和抗體濃度作為認定標準，對於未來是否會改為比照美國作法，以廠牌來認定？陳時中表示，因事情變化很快，國際經驗和資料都日新月異，等到我們要開的時候，會參考國際的認定方式。

由於大陸科興、國藥疫苗都屬於WHO的認可範圍，未來台灣是否也會承認？發言人莊人祥表示，未來不論是要以中和抗體濃度為標準，或採特定廠牌的認定，WHO認可的疫苗都在台灣的承認範圍之內。