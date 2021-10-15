美國國防部發言人柯比（John Kirby）。取自美國國防部

針對美國國防部發言人柯比近日稱，中國（大陸）加強對台灣與其他盟友和夥伴的「恫嚇」與施壓，強化在台海等區域的軍事活動，破壞地區和平穩定，並增加誤判風險。美方還稱其長期遵循「一中政策」，但這和中國（大陸）的一中原則不同，將繼續協助台灣維持足夠的防衛能力一事，大陸國防部今（15日）晚以新聞稿形式答覆稱：美方有關表態顛倒黑白、混淆是非，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是國際社會公認的基本事實。一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是中美三個聯合公報的核心內涵。

新聞稿稱，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。一段時間以來，美方頑固抱守「以台制華」戰略，在涉台問題上消極言行不斷，美升級與台官方往來，加大與台軍事勾連，宣布對台出售武器計劃，美軍艦多次過航台灣海峽，軍機抵降台島等。美方這些挑釁行為嚴重損害中美兩國兩軍關係，嚴重破壞台海和平穩定。我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即糾正錯誤，停止任何形式的美台官方往來和軍事聯繫，慎重妥善處理台灣問題，停止為「台獨」分裂勢力撐腰打氣，以實際行動維護中美兩國兩軍關係和台海和平穩定。

新聞稿強調，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。民進黨當局不斷勾連外部勢力，謀「獨」挑釁，這是造成當前台海局勢緊張動蕩的根源。祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。中國人民解放軍將保持全時待戰、隨時能戰的高度戒備狀態，堅決挫敗一切外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。