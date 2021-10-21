自5月中旬疫情爆發以來，民眾出入公共場所都須實施實聯制，國民黨立委蔣萬安今日在立法院質詢衛福部長陳時中時指出，11月疫情警戒可能會降到一級，到時實聯制是否還會持續？陳時中表示，實聯制預計實施到明年中，但隨時都可檢討。

陳時中今（20）日在立法院接受質詢，蔣萬安表示，11月疫情警戒可能會降至1級，若降級的話，實聯制是否還需要執行？或規劃持續到什麼時候？陳時中回應，目前規劃是到明年中，但隨時都可以來檢討，實聯制最大效果是針對個別疫調時能快速掌握，現在個案確實很少，要如何在個案減少時，減輕費用負擔，需要時又能及時啟動，是現在需要思考的問題，目前還沒有很好的解方，但個案越來越少，確實有討論必要。

蔣萬安追問，因二級警戒目前延長到11月1日，若警戒再降級，實聯制還要持續嗎？陳時中說，會再持續一段時間，尤其在降級初期階段，要先挺住，等到穩定的時候再開放，因為只要一降級，或改變疫情管制措施，就有可能釀新一波潛藏的傳播鏈，到時候再啟動相關措施，恐怕會太慢，所以每降級一次，就要把量能準備到最好。