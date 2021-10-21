日本《每日新聞》報導，日本前首相安倍晉三21日在街頭演說中語出驚人，稱若在野黨立憲民主黨（立民黨）擊敗自由民主黨（自民黨）、贏得11月的日本眾議院大選，其將做出廢止「和平安全法制」等行為，讓美日同盟失去相互信賴關係，因而走向終結。

根據報導，安倍晉三在橫濱市中區的街頭演說中表示，日本共產黨的執政目標就是終結美日同盟、宣布自衛隊違憲等，而若立民黨在日本共產黨的協助下擊敗自民黨，取得執政地位，美日同盟「毫無疑問」將失去相互信賴關係。

安倍晉三強調，立民黨本就有意廢除允許行使部分集體自衛權的「和平安全法制」，而這正是讓美日同盟得以進一步深化的關鍵；若相關法條遭到廢除，將讓好不容易達成的互助關係崩壞，美日同盟也會在那一瞬間走向終結，就算未正式廢除也名存實亡。

安倍晉三呼籲，在中國大陸伺機改變釣魚台、台灣、南海等地的現狀，以及北韓持續研發新飛彈的威脅下，美日同盟不僅不能被削弱，更應進一步強化，高喊：「我們絕對不能輸！」

《產經新聞》指出，為聲援即將舉行的眾議院大選，安倍晉三21日起展開全國演說行程，前往全日本的「激戰」選區為自民黨拉票。第一站前往在新冠肺炎（COVID-19）疫情下大受打擊、因而對自民黨執政不滿的神奈川縣第1選區；第二站則於21日下午前往埼玉縣第5選區，並於當地強調若輸給立民黨和共產黨，日本將「再度返回噩夢般的時代」。