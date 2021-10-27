萬海(2615)指出，為拓展美東市場布局，提供客戶更多裝卸港選擇，將自11月3日起調整亞洲到美東航線港序，增加寧波、巴生港及查爾斯頓港靠泊，以順應客戶的運送需求，並更新配置十一艘4600TEU～5600TEU船型，擔任定期巡航服務。業界認為，萬海美東航線增加三個直靠港，船型也放大，雖然美東線運價近幾周回檔修正，但還是在歷史相對高檔區，顯示需求熱絡，萬海積極搶商機。

萬海表示，巡航一次共計77天，沿線的靠港順序為：寧波(Ningbo)-台北(Taipei)-廈門(Xiamen)-蛇口(Shekou)-蓋梅港(Caimep)-巴生(Port Klang)-紐約(New York)–查爾斯頓(Charleston)-薩凡納(Savannah)-寧波(Ningbo)。

萬海以亞洲線為主，但美國線需求強勁，萬海也積極布局，2020年美國線、南美西航線占整體營收比21％，今年上半年已占整體營收近4成，而且第3季新開闢的遠東-美東線，整體的營收占比還會再提升。

萬海9月營收257.64億元，年增265％，優於預期，再創單月新高，第3季營收突破700億元，達707.27億元，年增259.7％。