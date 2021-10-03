台中立委陳柏惟罷免投票倒數，國民黨主席朱立倫（左2）參加刪Q總部烏日公有市場街頭宣講活動。（陳淑芬攝）

台中立委陳柏惟罷免投票倒數，國民黨主席朱立倫（右）參加刪Q總部烏日公有市場街頭宣講活動，獲民眾熱情回應。（陳淑芬攝）

立委陳柏惟罷免投票倒數，國民黨主席朱立倫今天參加刪Q宣講時強調，這不只是「刪Q」，還是「刪零」行動，他痛批陳柏惟在國會評鑑拿零顆星；在立院零提案、零通過，是「3零」立委。朱並直嗆民進黨主席、總統蔡英文：「這是你們口中表現好的嗎？」，批陳不關心台中人最在意的「用肺呼吸」，還主張大麻合法化，喊出「這是大麻跟反毒的戰爭」。

刪Q總部今天上午在烏日公有市場舉辦罷免陳柏惟街頭宣講活動，朱立倫由志工團長鄭伯其、立委楊瓊瓔及前立委沈智慧、台北市議員羅智強、游淑慧及鍾沛君、媒體人羅友志等人陪同到場，他在菜市場沿街宣講，呼籲民眾站出來罷免

朱立倫指出，「刪Q行動」是在地民眾對於違反民意、在立院不能認真負責表現的自發性行動，而且不只是「刪Q」，還是「刪零」行動，陳柏維在國會評鑑拿到零顆星，而且在立法院正式紀錄還零提案、零通過，在立法院這段時間的表現通通是「零」。

朱立倫不但痛批，陳柏惟是「3零」立委，話鋒一轉又直嗆民進黨主席、總統蔡英文：「這位零顆星的立委，是你們口中表現好的嗎？」

朱立倫表示，台中最辛苦的就是「用肺發電」空汙問題，市民最關心的就是空氣健康，卻還出了一個立委不關心「用肺發電」，還主張要通過大麻合法化。這場罷免案不但是「刪Q」、「刪零」行動，且是與大麻跟反毒的對決及戰爭。

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