基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，不過他近日遭爆曾經肇事逃逸、玩賓果機台等爭議，雲林縣議員王又民向陳柏惟喊話，民進黨不會幫忙，乾脆辭一辭比較有前途！

王又民9日在《新聞大白話》中解析派系與選舉的關係。他披露，因為立委是單一選區，只選一席，民進黨讓給陳柏惟選台中第二選區。但陳柏惟是基進黨，不是執政黨，這一席如果被罷免，對民進黨是加分，所以民進黨不會幫忙。陳柏惟如果被罷免，民進黨要補這一席，會推一人出來選。不論陳柏惟罷免案輸贏，對民進黨都是加分。

但是國民黨不同，如果陳柏惟沒有罷免，2024年要怎麼選？泛藍、地方派系要怎麼交代？所以壓力是在國民黨身上，罷免沒過就有危機了！

罷免之後的補選，民進黨推一人，不管怎麼選，都是看風向。民進黨若輸了，知道輸在哪裡，也會更有凝聚力。

王又民認為，這一局的罷免案，陳柏惟膽識好一點，辭一辭比較有前途，否則看不出來前途在哪裡。罷免是還地方一個公道，還台灣民主一個公道，也是還陳柏惟一個自由。辭掉以後，負面聲音就下降了。王又民最後仍強調，綠營在地方上沒有動員，應希望陳柏惟趕快下台。