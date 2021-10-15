國會殿堂的鬧劇在民進黨全面執政、立委佔據絶對多數席次後，橫行霸凌表露無遺，但也因為物極必反，凸顯了許多不適格也不適任的綠委。基進黨立委陳柏惟就是一個活生生的典型例子。

選舉過程因為民進黨發動呼應反送中並挑起亡國感，陳柏惟配合綠營路線發揮得淋漓盡致，小赢對手當選立委，但所謂路遙知馬力，三個會期的表現悖離民意，顯見當時微弱僅超對手2.5%的票數，只是帶風向的假性勝利。

民進黨利用綠媒營造「外行看熱鬧」的氛圍，將這次罷免刪Q行動炒作成是藍營惡性報復，這個自打嘴巴的宣傳，就像照妖鏡般顯露出去年6月「罷韓」後一連串罷免案，始作俑者就是民進黨。

貴為總統之尊的蔡英文竟也指示黨内上下要全面通力護航這位支持毒品合法、肇事逃逸的立法委員，此舉已嚴重低估台中市民的智商。罷免過關將是民意覺醒的展現，讓我們拭目以待！

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