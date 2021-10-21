俄羅斯總統普丁日前說，中國是強大的經濟體，完全有能力實現統一台灣的目標，根本毋需動武。這句話給綠營莫大的鼓舞。執政黨官員上下包括國安局長陳明通都認為習近平最麻吉的朋友普丁都說話了，台海絕對安全。

日昨就有國民黨立委詢及，台海情勢目前處在40年來最嚴峻的｢準戰爭｣狀況，關切台灣是否近期就要面對戰爭。陳明通打包票地說，「1、2、3年，蔡總統任內，都不會有事」。

難怪最近政府官員的氣勢愈來愈高亢、講話愈來愈大聲，謝志偉、吳釗燮、邱太三、陳宗彥⋯，沒事就戳一下對岸、沒事就講一些五四三的話。其實綠營政府是故意沒把普丁的話說清楚，對岸的終極目標仍是｢統一｣，你怎麼不說了呢？故意瞞哄國人！

執政黨自詡台灣的導彈密度全球第一，像刺蝟一樣對岸惹不起；加上美、日的協防固若金湯，所以就有恃無恐，沒事就招惹對岸一下。但別忘了，刺蝟畢竟是刺蝟，最終還是抵抗不了雄獅猛虎的利爪。

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