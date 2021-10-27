新北市議會民進黨團議員27日總質詢時，輪番要求新北市長侯友宜針對共機擾台表態，侯友宜強調自己誓死捍衛中華民國不容其他國家挑釁，但議員跳針式要他表明「敵國到底是不是中國，怎麼讓人民相信侯能夠捍衛國家」，侯友宜怒回，不管是哪一個國家挑釁中華民國，他都會生命捍衛中華民國，是他第一天當警察開始就不變的初衷。對於綠營議員質疑，侯晚間也再度於臉書發文重申，獲得4萬多人大讚。

議會"療癒片"!被嗆不敢譴責共機 "鐵漢市長"用行動霸氣回擊:我用槍戰守護人民!你敢嗎? @中天新聞

新北市議會民進黨團議員何博文、張志豪、廖宜琨與李坤城今日上午聯合質詢，李坤城詢問侯友宜是不是中華民國新北市長，侯友宜笑答，這是1＋1等於2的常識問題，他當然是中華民國新北市長。

李坤城指出，共機擾台是現在進行式，他要侯友宜說出「中國到底是不是敵國」。

侯友宜強調，「不管是哪一個國家挑釁中華民國，他都會生命捍衛中華民國，是他第一天當警察開始就不變的初衷」。

綠議員輪番要侯對共機擾台表態 侯怒回：我槍戰中捍衛人民你做過嗎。（圖／葉德正攝）

同日晚間，侯友宜也透過臉書發文重申，「如何讓人民相信你會捍衛國家？」，這件事對他而言，這從來不會是疑問句，而是肯定句。

侯表示，因為『捍衛中華民國』不是口號，是身體力行，「公職生涯40年，我經歷過無數場生死槍戰，就是用我的生命、我的熱血，誓死保護中華民國、保護我們的人民，我絕對捍衛中華民國到底，這就是我愛國的立場和永遠不變的初心」。