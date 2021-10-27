周二美股三大指數微漲作收，道瓊工業指數和標普500指數創下收盤新高，惟臉書在發布季報後下挫，使大盤漲幅受限。

周二道瓊工業指數連漲第三天，終場收漲15.73點或0.04%，為35.756.88點，創下收盤新高，盤中一度上漲約150點，亦創歷史新高。

標普500指數漲8.31點或0.18%，為4574.79點，創收盤新高。

那斯達克指數上漲9.01點或0.06%，為15235.71點。

標普500指數11大類股僅工業股和通訊服務股收黑，分別跌0.56% 和0.49%。

公用事業股（漲0.57%）、地產股（漲0.47%）等防禦型股票表現相對強勁，顯示市場有些謹慎。

臉書收跌3.92%，盤中一度跌逾5%，對標普500指數和那斯達克指數的打擊最大，並為3月8日以來首度跌破位於200日移動均線的主要技術支撐，意味著股價可能進一步走跌。該社群媒體巨頭上季獲利優於市場預期，但營收和每月活躍用戶意外疲弱，且警告蘋果實施的新隱私規定將衝擊旗下數位業務。

Kace Capital Advisors管理合夥人Ken Polcari表示，臉書有其他問題，財報當然也就沒有那麼亮眼。

在大型股上漲帶動下，標普500指數創下收盤新高。輝達大漲6.70%，收在247.17美元，創收盤新高。亞馬遜和蘋果分別上漲1.68%和0.46%。

優比速（UPS）、奇異（General Electric Co）發布季報後股價分別上漲6.84%和2%，亦為美股帶來支撐。

玩具製造商孩之寶（Hasbro）收漲3.23%，該公司上季獲利優於市場預期，但警告供應鏈問題將拖累節日購物旺季的銷售表現。

特斯拉繼前一日飆升逾12%、帶動市值首度站上1兆美元大關後，周二拉回收跌0.6%。

標普500指數成份股第三季盈餘可望較去年同期成長35.6%，市場正在評估這些企業如何度過供應鏈瓶頸、勞動力短缺和通膨壓力等問題。

數據顯示美國10月消費者信心意外反彈，因就業市場前景持續改善緩解了消費者對通膨高漲的擔憂。此外，美國商務部公布9月新屋銷售大幅成長14.0%。

投銀Baird投資策略師Ross Mayfield表示，在指數處於或接近歷史高點之際，經濟數據接連報喜可能加劇投資人對聯準會提前升息的擔憂。

聯準會將於11月3日決策會議後發布備受關注的政策聲明。