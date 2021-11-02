A股三大指數2日開盤漲跌不一，開盤後創指拉升漲逾1％，滬指早盤衝高回落翻綠。概念股方面，國防軍工板塊受利好消息刺激走高，煤炭、鋼鐵、油氣等週期類股集體走弱，食品飲料等大消費類股拉升走強。
午後三大指數跳水，滬指盤中一度失守3500點，創指翻綠，臨近尾盤，指數略有回暖，滬指站回3500點，兩市成交額連續8日破人民幣（下同）兆元，北向資金累計流入近60億元。
板塊方面，煤炭、油氣、鋼鐵等週期性板塊持續走低，食品飲料等消費依舊強勢，黃金概念股走強。總體而言，市場情緒跌至冰點，個股普跌。截至收盤，滬指跌1.1％，報3505.34點，成交額達5853億元；深成指跌0.69%，報14377.27點，成交額達6726億元；創指漲0.23%，報3339.60點，成交額達2552億元。
從盤面上看，中船系、農產品加工、國防軍工板塊漲幅居前，煤炭、鋼鐵、電力板塊跌幅居前。
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