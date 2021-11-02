受特斯拉股價飆升和能源股勁揚帶動，周一美股三大指數再度創下歷史收盤新高。投資人將密切關注聯準會本周召開的決策會議。

周一收盤，道瓊工業平均指數漲94.28點或0.26%，為35913.84點，盤中一度漲破36000點大關，為史上首見。標普500指數收漲8.29點或0.18%，為4613.67點。那斯達克綜合指數漲97.53點或0.63%，為15595.92點。

寬鬆貨幣政策一直是推升美股的主要驅動力之一，標普500指數今年以來已經上漲22.8%。

聯準會料將在周三通過縮減每月1200億美元購債計畫的方案。該美國央行對於利率前景和近來通膨高漲的評論，也將是投資人密切關注的焦點。

標普500指數11大類股中，僅醫療保健、科技和通訊服務股收黑，分別下跌0.14%、0.08%和0.68%。能源股漲1.59%、非必需消費品類股漲1.46%，表現最佳。

特斯拉急升8.5%，為非必需消費品類股帶來最大的提振。自上周市值突破1兆美元大關以來，特斯拉股價持續走高。

小型股羅素2000指數表現亮眼，終場大漲2.7%，創下8月底以來最大單日漲幅。

最新公布的數據顯示美國10月製造業活動放緩，所有行業的原材料交貨時間都創下新高，顯示供應鏈緊缺的情況持續使第四季初的經濟活動受到抑制。

但投資管理公司Invesco首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，儘管有一些備受關注的數據不盡理想，但業績題材仍然樂觀。

根據Refinitiv IBES數據，目前已有超過一半的標普500指數成分股發布財報，預估其第三季整體獲利可望成長39%。

歐盟取消對威士忌、動力船和哈雷摩托車等美國產品課徵的報復性關稅，哈雷·戴維森機車（Harley-Davidson Inc）股價大漲9.1%。

莫德納（Moderna）表示，公司已被告知美國食藥管理局（FDA）需要更多時間審查其新冠疫苖用於12至17歲青少年的申請，受此打擊，莫德納股價下跌逾2%，收在337.17美元。該監管機關正在研究青少年在接種莫德納疫苖後出現心肌炎的風險。莫德納表示，相關審查可能要到明年1月才會結束。