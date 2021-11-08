雖然上周五美股再創新高，但中概股表現疲弱，以及受到科技股下挫拖累，周一香港股市早盤走低，恆生指數目前跌0.28%，為24801.87點，稍早前一度跌236點，並創下一個月新低。國企股(H股)目前跌0.24%%，為8800.05點。

海底撈預計在年底前關閉300分店，目前股價大漲逾9%，稍早前一度漲近11%，在藍籌股中表現最佳。

恆生科技股指數下挫1.14%，同程藝龍大漲6.76%，聯想漲逾3%，快手跌4%，華虹半導體跌0.44%，瑞聲科技漲2.34%，舜宇光學跌1.9%，美團跌1.66%，百度跌近3%。

重量級科技股表現疲弱，騰訊即將在本周三發布財報，股價下跌1.8%。

中國的監管大刀揮向雙11促銷活動，阿里巴巴跌2.25%，京東跌1.872%。

美國輝瑞藥廠宣布其仍在試驗中的新冠口服藥降低染疫住院和死亡的有效性達到近9成，金沙中國、銀娛、南方航空、國泰、攜程和同程藝龍等博奕、航空和旅遊等受疫情重創的類股強勢反彈。

澳門財政預算案估明年賭場收入將達到1300億澳門元，亦為博奕股帶來提振。

不過，受到輝瑞的消息打擊，新冠疫苖和療法概念股藥明生物一度重挫9.7%，創下逾7個月低。康希諾一度崩跌17%，開拓藥業跌12.4%，復星醫藥跌6.6%。