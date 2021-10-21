國安局長陳明通鐵口直斷，稱在蔡英文任內，兩岸「都不會有事」，對照其他官員的說法，國防部長邱國正憂心兩岸情勢是他從軍以來最嚴峻，陸委會主委邱太三拋出「準戰爭狀態布局」，外交部長吳釗燮稱台灣已做好戰爭準備，令人懷疑陳明通難道是「神算局長」，依據哪來的情資，認定對岸只是「紙老虎」？

兩岸情勢在蔡政府的過度聯美抗中戰略下，確實比1996時期更嚴峻，西方媒體都形容台灣是地球上「最危險的地區」，莫不擔憂隨時可能擦槍走火，唯獨台灣民眾在蔡政府有效催眠下，忙著搶預約打遲來的疫苗，等名額少得可憐的五倍券加碼抽獎，外媒甚至驚訝台灣民眾對兩岸衝突的老神在在，事實上去問任何路人甲，甚至綠營人士，不擔心戰爭危機的，恐怕只是「民調數字」。

蘇貞昌仍然是堅持只剩一根掃把也要戰到底的「嘴老虎」，其實蔡政府其他官員都是，陳明通膽敢「神算」蔡英文任內絕對「不會有事」，除非他能讓那些好戰派閉嘴，停止配合美國節奏挑釁大陸，否則兩岸情勢不可能樂觀期待，天天戳人家痛處卻不准喊疼，情理上原本就說不通，連惡質立委要被罷免都甩鍋對岸，台灣民眾早已看穿民進黨政府的內裡，在不會停止挑釁對岸情況下，陳明通的神算隨時都會失算，倒楣的卻是台灣民眾。

陳明通的「神算」論述基礎，仍然是蔡政府對美國的「片面癡情」，始終將美國等航艦通過台海當成「保護」，殊不知美國軍艦刷一次台海，周邊進行一次軍演，都是台灣牌的又一次磨損，美國甚至日本、澳洲對台灣「機關算盡」，等到從台灣牌蹭夠利益，丟到地上都不覺可惜，如果身為國安局長的陳明通，化身「誰算局長」誤判情勢至此，台灣民眾恐怕真得自求多福。

兩岸關係已被蔡政府搞成爛局，此時說什麼「不會有事」，更是不負責任的自我安慰之詞，民進黨想操作對大陸挑釁、對內部安撫催眠的兩面手法，試圖安然度過未來的兩場大選危機，上過太多當的台灣選民，必須徹底清醒面對這個自私政黨，充分理解唯有不讓民進黨繼續執政，台灣這艘船才能惡海求生。

兩岸會不會有事，不是陳明通「神算」能準的，台灣淪為美國手上禁臠，已非不能說的秘密，國民黨主席朱立倫角逐期間不斷強調的強化兩岸交流，聲稱要從社會力深化民間互動，然而至今仍看不出朱立倫有何打算，敢於衝撞民進黨的「義和團」，陳明通「神算」兩岸不會有事，朱立倫、張善政領軍的國民黨智庫，仍一如往常溫和以對，看來化解兩岸危機很難寄望國民黨，更會讓陳明通等蔡政府官員有恃無恐，持續對民眾恐嚇又催眠，直到懸崖逼臨。

針對俄羅斯總統普丁，認為大陸統一台灣，只要靠經濟實力就夠，不需要動用武力的說法，陳明通甚至解讀普丁不希望大陸武統，還「拐彎抹角」挑動美俄矛盾，對美英航空母艦群通過台海，認為是對大陸「看不下去」，陳明通完全站在美國角度看台灣，昧於多數國家對大陸的實際態度，例如英國首相強生說他絕非反中，以及和北京密切交流的實際狀況，卻都不在陳明通的「誰算」之中，偏狹視野的國安局長，散播偏安麻痺的「躺平主義」，台灣民眾才真要忐忑不安呢。

台灣歷來的國安局長，都有資深軍職的「實戰經驗」，除了對全球局勢通透理解，對兩岸情勢的掌握更清晰精密，陳明通文職出身掌舵台灣安全大局，掐指神算「不會有事」，相信身著戎裝的第一線軍人，莫不捏把冷汗，反而是國防部長邱國正的「憂心」，比較貼近現況與發展事實，陳明通的「神算」只能當作「江湖嘴」，聽聽就好。真要讓台海沒事，必須要有實際作為，朱立倫如果對陳明通的「神算」都沒有意見，恐怕只能眼睜睜看著民進黨繼續執政。

陳明通必須是眼觀四面的國安局長，不應是信口開河的「神算局長」，面對前所未有的嚴峻情勢，台灣沒有任何失算空間，台灣民眾腦袋該清醒了。

（作者為大師鏈總編輯）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※