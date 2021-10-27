針對解放軍近期台海演訓活動，陸委會主委邱太三日前稱，「已達準戰爭狀態佈局」，但包括邱太三、國安局長陳明通等人隨後又稱，「沒人希望發生戰爭」、「如無突發事件，蔡英文任內不會發生戰爭」。大陸國台辦發言人馬曉光今天（27日）在例行記者會中回應，這番言論暴露民進黨當局一面製造兩岸對立對抗，一面宣稱「維持現狀、希望和平」的虛偽本性。

馬曉光表示，邱太三、陳明通等人近日對台海形勢的研判，恰恰暴露了民進黨當局一面操弄「反中恐中」民粹、製造兩岸對立對抗，一面假意宣稱「維持現狀、希望和平」的虛偽本性，也進一步暴露了其顛倒是非、渲染大陸「軍事威脅」、裹挾台灣民意、欺騙國際輿論，不斷謀「獨」挑釁的真實意圖。

馬曉光指責，民進黨當局和「台獨」勢力勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁，赤裸裸地販賣「兩國論」，是造成當前台海形勢緊張動蕩的根源。

馬曉光重申，解放軍演訓活動是為捍衛大陸國家主權和領土完整所採取的必要行動，針對的就是包括販賣「兩國論」在內的「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，目的是從根本上維護中華民族整體利益和兩岸同胞切身利益。只有遏制「台獨」挑釁，台海和平才有保障，兩岸關係才能重回正軌。

此外，對於美國拜登政府正在與民進黨當局討論提早交付F-16V戰機可能性，與此同時，國軍還規劃「復編5個步兵旅，強化灘岸守衛能力」，馬曉光指責，美台近期加緊勾連挑釁的背後，包藏的是「以台制華」的禍心，打的是「倚美謀獨」的算盤。無論他們怎麼勾連折騰，都是徒勞的。

馬曉光強調四點：第一，當前台海和平穩定面臨的最大威脅是民進黨當局與外部勢力加緊勾連，不斷進行「台獨」挑釁，包括赤裸裸地販賣「兩國論」，這是破壞台海和平穩定、升高台海局勢風險的根源。台灣民眾是清楚的。

第二，美國總想拿台灣問題做文章，找麻煩，不斷挑戰中國核心利益，是枉費心機。今天的中國不懼怕任何國家的打壓。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，停止一切對台售武。

第三，民進黨當局不惜債台高築購買軍火只能「吹哨壯膽」，長不了「肌肉」，更換不來台海和平穩定。他們拿台灣民眾的血汗錢，天價向美國購買軍火，這些賠本買賣背後，到底誰獲利，誰中飽私囊，又損害了誰的利益，不言而喻。

第四，大陸絕不容忍「台獨」，絕不允許台灣從中國分裂出去，任何人不要低估大陸捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。如果民進黨當局繼續沈迷於「倚美謀獨」、「以武謀獨」的夢幻中，膽敢鋌而走險，必將遭致滅頂之災。