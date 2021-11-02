美、中積極安排「拜習視訊峰會」，美國頻對中國大陸釋出正面訊號之際，卻一再對台灣問題強硬表態，有人解讀台美關係「堅若磐石」，也有人認為美國是利用「台灣牌」增加談判籌碼，美國對中政策底牌為何，目前很難有確切的答案。不過，無論如何，國家前途操之在己，不能依賴他國。民進黨政府沒有能力處理好兩岸關係，造成台海兵凶戰危，彭博社認為，台灣再度被推上美中代理戰爭的前線。

王毅、布林肯 爭鋒相對

自從美、中確定兩國元首在年底前舉行視訊峰會，美中關係有漸趨和緩跡象，但雙方在台灣問題上的攻防卻更為激烈。拜登總統公開宣示美國有防衛台灣的承諾，並批判中國針對台灣的脅迫性；美國國務卿布林肯發表聲明，支持台灣有意義參與聯合國體系；國務院也主動公布美、台資深官員舉行斷交以來的第一次「拓展台灣國際參與」視訊會議。同時，美、台媒體大幅報導美軍在台灣協助訓練國軍。

在最新一輪的美中外交對話中，布林肯與大陸外長王毅在台灣議題上針鋒相對。王毅警告布林肯，台灣問題是中美之間最敏感的問題，一旦處理失誤，將對中美關係造成「顛覆性、全局性破壞」。布林肯則向中方「非常清楚」地表示，華盛頓反對北京對台海現狀進行任何單方面的改變，並警告中國不要對台灣採取單邊行動。

王毅並指出，當前台海局勢的癥結，就是因為台灣屢屢試圖突破一中框架，而美方對「台獨」勢力的縱容支持也難辭其咎。布林肯明確回應，華盛頓沒有改變對台灣的「一個中國」政策；王毅則要求美方「奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策」。

在兩強「戰略競爭」架構下，美國除了厚植本身實力地位外，更強化與澳洲、日本、南韓、台灣等安全夥伴的關係，手段則包括軍售與武器轉移、聯合演習、海外基地協定、分享技術及國際訓練等。但實際上，美國主要作為仍侷限於透過軍售，提供台灣自主防衛能力、人員交流及派遣少數美軍協助訓練，美國並未推動戰略戰術協調規畫、分享如飛彈防禦等現代化戰爭概念、擴大美軍前進部署第一島鏈、聯合演習等。

美、台首要目標在於維持台海和平現狀，嚇阻中共武力犯台，任何有效、可信的軍事嚇阻必須具備「能量、戰力及意志」三大元素，但目前兩岸軍力已完全失衡，美軍在印太地區是否有能力威懾及戰勝中國也引起關切，如「傳統基金會」最近完成的「2022美國軍事實力指標」只給予美國海、空軍「勉強夠」的評價。另外，從阿富汗撤軍到最近傳出美國有意宣布「不首先使用核武器」，遭到日本、澳洲、英國、德國、法國的強烈反對，都凸顯美國保護盟邦及夥伴的政策及意志已受到懷疑。

美國保護盟邦能力受質疑

依附美國保護傘的民進黨政府理應警覺，美方操作「台灣牌」的潛在負面效應，但民進黨政府認定大陸不會武力犯台，有恃無恐打著「聯美抗中」、「抗中保台」的鮮明旗幟，造成兩岸緊張情勢居高不下。

布林肯宣稱美國支持台灣有意義參與聯合國體系，挑戰聯合國2758號決議案，也是缺乏實質意義的口頭承諾，反而促使中國大陸加強限縮台灣的國際空間，如台灣與教廷的外交關係再傳警訊，就是立即效應。

嚴格來說，美國只是重新包裝現行政策，在美國等國家仍不承認台灣為主權國家之下，台灣無法成為聯合國或聯合國體系內各組織的會員國，最多只能以觀察員身分有意義參與，而這在馬英九政府8年期間已經達成。此外，美方除了表達意願之外，並沒有提出如具體目標、時間表，及台灣用何名義參與等配套措施，也未表明是否要擔任領頭羊，率先在聯合國或相關組織提案。

美、中已逐漸重啟多層級、多層面的溝通對話，並就避免對抗及負責任管理兩國競爭達成初步共識，唯獨在台灣問題上對立更為尖銳。兩岸間已無互信基礎及官方溝通管道可言，在北京堅持統一的目標之下，因意外、誤判發生軍事衝突的機率增加。中共二十大後會不會有新對台政策出爐亦須關注。萬一兩岸戰爭爆發，美方是否有意願及能力馳援仍是變數，這是民進黨執政，台灣人民必須面對的風險與抉擇，遠離戰爭才是聰明的選擇。