第10屆立法委員(台中市第2選區)陳柏惟罷免案，原定於今年8月28日舉行投票，因新冠肺炎疫情影響，依法延期至10月23日辦理，投票人仍以原投票日110年8月28日有投票權資格者為限。台中市選委會指出，投票人當日應提憑本人國民身分證、印章及投票通知單，請投票人屆時前往指定投票所領取罷免票。

台中市選舉委員會表示，依公職人員選舉罷免法規定，已編入投票人名冊的投票人於110年8月9日（含當日）以後遷出者，仍應在原戶籍地投票所行使投票權，遷徒異動投票人的投票通知單除依法分送原戶籍地外，也會另行增印1份投票通知單，由投票人原戶籍地區公所寄送投票人現行戶籍地址，提醒前開民眾返回原戶籍地投票所投票。

選委會指出，投票日戶政事務所不受理國民身分證申請，也不核發臨時證明書，提醒市民朋友，如有國民身分證遺失情形，請本人儘早攜帶戶口名簿或貼有相片之身分證明文件正本、最近2年內所攝正面半身彩色相片1張(或上傳數位相片至內政部戶政司全球資訊網)、規費新臺幣200元，親至任一戶政事務所辦理補領事宜，以免影響投票權益。

台中市選委會再次提醒，投票人於今年8月9日(含當日)以後遷出者，仍應在原戶籍地投票所行使投票權，中央選舉委員會已建置「投票所地點線上查詢系統」(https：／／polling.cec.gov.tw／index.html)提供投票人查詢投票所地點，查詢時並請選擇投票人名冊造冊基準日(110年8月8日)之原戶籍地區、里、鄰別，歡迎民眾多加利用。