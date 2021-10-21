花蓮新城鄉因青年住宅完工，住戶陸續遷入，人口數顯著成長，花蓮縣政府向衛福部爭取前瞻基礎建設0至2公共托育計畫案，獲補助300萬元經費，縣府計畫在青年住宅設公共托嬰中心，提供社區有一完善便利型的公共托育服務，最快明年8月啟用，深獲家長認同。

青年住宅位於新城鄉北埔生活圈，共興建7棟建築、計809戶，基地面積廣達約8100坪，曾在「國家卓越建設獎」中取得三個「金質獎」，包括「最佳規劃設計類」、「最佳施工品質類」及「最佳社會住宅類」項目，因只要250萬擁有房產、土地所有權狀，讓青年有能力購屋。

新城鄉青年住宅完工陸續入住，當地人口大幅成長。（王志偉攝）

縣府社會處長陳加富表示，經向衛福部爭取「前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設之建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」案經費，獲300萬元，將提出約333平方公尺的公共空間，規畫托嬰中心，收托2歲以下嬰幼兒，待預算通過後，接下來進行裝潢、委外作業，最快明年8月啟用，並視後續營運情形最高調整至30人。

陳加富表示，全縣已有3個公托家園，鳳林第一個、第二個在花蓮市、玉里11月1日也要啟用，新城鄉的青年住宅將是全縣第四個公共托嬰機構。

「每一個孩子都是國家未來的希望！」縣長徐榛蔚表示，幼兒教育及福利政策是縣府施政重點，透過設置公共托嬰中心，結合民間資源投入托育服務，提供平價、優質及溫韾的托育環境，希望能減家長照顧負擔，也讓年輕人能安心放心、無後顧地投入工作，生活工作都能兼顧。