花蓮豐濱分隊新廳舍特別結合帶有消防栓意象的瞭望塔，並在3樓及廳舍2樓設置觀海平台，開放民眾進入觀賞海景，藉此吸引人潮，盼未來能作為豐濱鄉的著名地標。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣轄海岸線長達175公里，位在沿線的豐濱鄉目前僅有豐濱及水璉2個消防分隊，其中豐濱分隊緊鄰溪邊，長期因河水沖刷，地基沉陷，以致結構產生裂縫，加上鄰近斷層，若發生地震，建物有倒塌之虞，花蓮縣政府2018年開始尋覓他地重建，中央相關單位無償撥用土地後，今動土，明年11月完工。

位在台11線上的豐濱鄉，轄內僅有1間大型醫院，醫療資源較為缺乏，若有較嚴重傷病情形，都需送往花蓮市區大型醫院，路程需達1個小時以上，因此消防分隊的穩定運作格外重要，不過，豐濱分隊舊廳舍緊鄰八里灣溪，河水沖刷地基造成沉陷，結構進而產生裂縫，且該處鄰近奇美斷層，屆時若發生地震，建築物恐有倒塌危險，因此消防局從2018年開始尋覓合適土地重建。

由於豐濱分隊新廳舍屬國有土地，基地面積約556坪，土地管理機關分別為國有財產署及交通部公路總局，因基地位在山坡地、海岸保護地區且鄰近考古遺址，在土地撥用前置作業上十分繁雜。經與各主管機關溝通協調，終完成土地無償撥用，加上「花蓮縣救災網絡鞏固及強化-消防據點興建計畫」獲花東基金經費2億9203萬元挹注，得以重建轄內較為老舊的廳舍。

豐濱分隊新廳舍為地上2層建築物，總樓地板面積273坪，除可容納11名消防人員辦公，更能容納5輛以上救災、救護及勤務車輛，新建工程總工程經費約6030萬元，今年4月發包完成，預計明年11月完工。今舉辦開工暨動土典禮，縣長徐榛蔚、消防局長林文瑞、豐濱鄉長江莉婷、縣議員蔡依靜、賴國祥等人出席，一同使用金鏟子鏟土，期許工程順利完成。

徐榛蔚表示，繼第一大隊暨花蓮分隊先前落成啟用後，特種搜救大隊暨吉安分隊、高級救護隊暨光復分隊廳舍，及瑞穗分隊廳舍新建工程將於11月陸續竣工，明年1、2月落成啟用，屆時必能更加鞏固縣內救災網絡，強化整體救災能量。

徐說，縣內整個安全防護網剩下最後2塊拼圖，包含年底將動土的防災紀念館、特搜訓練基地及尋找北埔分隊的新隊址，其中特搜訓練基地將興建於四八高地民意營區現址，預計在11月上旬開工，屆時除利用訓練基地提升消防同仁戰技並強化救災能量外，更希望能藉由防災教育園區提升本縣居民的防災意識。

此外，豐濱分隊新廳舍因位處海岸風景區內，建物特別將帶有消防栓意象的瞭望塔與廳舍結合，在瞭望塔3樓及消防廳舍2樓設置觀海平台，並將消防人員活動區域與民眾進出動線分開，開放民眾進入觀賞海景，藉此吸引人潮，盼能將新廳舍轉化成觀光助力，作為豐濱鄉未來的著名地標。