為防堵台中市立委第二選區罷免立委陳柏惟選舉投票有地下賭盤操控，刑事局中部打擊犯罪中心會同霧峰、大雅、第二分局等共組專案小組，展開雷厲風行清查；20日在沙鹿、龍井、烏日、霧峰區9個地點同步搜索，共查獲4處網路運動博弈並逮捕林男等4人、六合彩簽賭站；經檢警檢視蒐查發現業者簽賭內容未有本次選舉賭盤，全案正擴大偵辦中。

警方指出，內政部警政署為淨化本次「立法委員臺中市第2選舉區罷免投票」之選前治安，避免有心人士企圖利用選舉賭盤操控投票結果，影響選舉之公正性，責令刑事警察局及各相關警察機關加強選舉賭盤情資蒐報及嚴厲取締打擊。

刑事局中部打擊犯罪中心，針對台中市立法委員第二選區霧峰、烏日、大肚、沙鹿及龍井區，疑為選舉賭盤之簽賭網站清查蒐證後，立即陳報台中地方檢察署指揮偵辦，並聲請 9處搜索票會同臺中市政府警察局霧峰分局等單位。

警方20日8時起同步進行大規模之「選舉賭盤」掃蕩，共查獲4處網路六合彩等簽賭站，經檢視簽賭站網頁資料，簽賭內容以六合彩及運動賽事居多，未發現有罷免「選舉賭盤」情事。

警方強調，將持續布線查緝「選舉賭盤」，並呼籲民眾踴躍提供選舉賭盤情資，警方會保密及依法嚴辦，並給予檢舉獎金，共同維護公正、公平之選舉結果，也讓本次罷免案投票能順利完成。