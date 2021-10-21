台中市第二選舉區立法委員罷免案的29萬4976張罷免票，19日已在位於大里的財政部印刷廠印製完畢，21日上午7點起，第二選區各區公所，在該區分局警力的戒護下，派車到印刷廠領取該區選票，於上午9時30分左右，已全數安全運回各區公所保存。

台中市第二選舉區立法委員罷免案選票，21日由財政部印刷廠運送至選區內各區公所保存，員警到達印刷廠，戒護選票運送。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中市第二選舉區立法委員罷免案選票，21日由財政部印刷廠運送至選區內各區公所保存，員警到達印刷廠，戒護選票運送。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

21日上午7點起，包括沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰等5區各區公所陸續前來印刷廠領回罷免票，皆由其各區分局派遣2輛警車，8名警力，以2輛警車包夾1輛運送車前來領取，中市警局霧峰分局，也派員於印刷廠周邊道路執行交通疏導，協助各區公所運送罷免票車輛及各分局押運警車順利離開。

台中市第二選舉區立法委員罷免案選票，21日運送至選區內各區公所保存，霧峰區公所內，員警24小時輪班守望，並設置錄影設備，全程錄影。（黃國峰攝）

霧峰分局依據轄區任務分配，也派遣2輛警車，每車各4名荷槍實彈員警，並1車配置1長槍手，陪同霧峰區公所罷免票運送車，前往財政部印刷廠領取選票，待領完選票後，2警車以前後包夾運送車的方式，護送至區公所保存。

台中市第二選舉區立法委員罷免案選票，21日運送至選區內各區公所保存，員警，戒護選票運送。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

霧峰區公所罷免票運送車，不到15分鐘就到達霧峰區公所，8名員警先行下車，排好警戒走位，護送區公所人員將罷免選票，運送至區公所內保存，過程平安順利。

霧峰分局也規劃警力進駐，24小時於出入口警戒、守望，並將區公所列為巡邏重點區，保存處所也設置多組錄影機，出入全程錄影、登記，直至23日投開票當日守望勤務結束，所屬投開票所警衛人員將會同主任管理員護送選票至各投開票所及開票後再護送至區公所保存，24日派遣警車將罷免票押運至台中市選委會豐原區辦公室存放。