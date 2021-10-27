前總統馬英九被控賤賣黨產「三中案」一審獲判無罪，國民黨主席朱立倫表示，馬英九一生正直清廉，絕對經得起考驗，痛批民進黨執政後以「政治起訴」遂行「司法追殺」，他號召人民用行動與選票下架民進黨，還給台灣社會一個公道。

朱立倫說，這幾年下來，馬總統幾乎天天跑法院，他一生正直清廉，絕對經得起考驗，當馬總統遵守法律，以身作則處理與媒體事業有關的黨產，過程完全合法。民進黨執政後卻惡意操作，以「政治起訴」遂行「司法追殺」。

朱立倫表示，國民黨以行動支持「黨政軍退出媒體」，但現在的台灣，卻是民進黨全力介入媒體，媒體也成立政治派系介入民進黨，這實在是莫大的諷刺。

朱立倫指出，面對民進黨以政治操弄司法的惡質手段，他要向台灣社會報告，只有用行動與選票下架民進黨，給傲慢、雙標、專權的民進黨沉痛的教訓，他們才有可能重新謙卑，知道手中的權力是受託於人民，而非為自己謀利。

朱立倫接著說，今天，司法宣判馬總統無罪，只有大家一起站出來，才有可能還給台灣社會一個公道，大家一起站出來，為台灣向民進黨討一個公道。