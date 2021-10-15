經發局副局長李逸安指出，創業者不能盲目的向前，要能切中產業需求才是關鍵。(林欣儀攝)

為強化在地產業資源與青年創業者介接，台中市政府經濟發展局舉辦「青年攜手在地產業」媒合活動，盼透過在地產業公協會成員手把手經驗傳承的方式，協助青創者快速且穩健的發展。活動中並邀創璿科技董事長黃獻毅等人分享他們接受青創輔導的過程。

這場媒合活動15日下午在台中跨境體驗示範基地登場，經發局副局長李逸安表示，創業者不能盲目的向前，要能切中產業需求才是關鍵，這次徵選的青創團隊在AI辨識、智慧工廠及傳產轉型等方面皆有傑出表現，特別邀請到相關領域的產業公協會前來對接，盼以產業鏈結產業。

媒合會中除開放業師與青創團隊自由媒合，還邀請產業針對「青年攜手在地產業」主題進行對談，創璿科技公司董事長黃獻毅以「源潤豐鑄造」第二代視角，分享他在青創路上受市府輔導的過程；另數位時代創新長黃亮崢則是以媒體及產業角度，和市府共同端出豐富的輔導資源，與現場青創團隊對談。

其實，經發局日前也在林酒店舉辦「產業業師交流媒合會」，延續此熱潮，這次青創團隊持續受產業青睞，包括台中市金手獎得獎廠商協進會理事長洪欽瑞、台中市潭雅神工業廠商協進會祕書長陳政鴻、台中市電腦商業同業公會總幹事張混智等人，都在活動場中熱情給予青年指導。

經發局表示，身為智慧工廠AI影像辨識解決方案提供者的慧穩科技，特別導入AI服務解決客戶痛點；優思瑪特科技公司則首創公車「零接觸下車鈴」，並與台中客運合作，整合創新防疫措施，未來可廣泛應用在各場域。

經發局強調，為落實市長盧秀燕青秀台中政策，目前已設立青創夢想家單一服務窗口，落實提供資金協助、孵化培育、投資媒合、串聯交流、輔導取得政府資源等五大功能，給予青年創業最直接的資源管道，有興趣者可至創夢想家網站(www.taichung-sbir.org.tw)查詢。