台灣高鐵公司繼「振興五倍券」專案獲得旅客熱烈迴響後，「高鐵假期」也首度推出結合米其林或必比登的星級特色行程，無論是追求舌尖極致饗宴的老饕，或是喜愛銅板美味的吃貨，高鐵假期「饗宴之旅2日、3日豐富行」，都能讓您在旅途中享受品嘗在地美食的樂趣，輕鬆體驗「食」在精采的美好台灣。

高鐵公司表示，如果想要深刻體驗台灣的文化與美好，吃美食已經成為一種旅遊的態度。因此高鐵假期特別首度規劃星級特色行程，產品特色包括兩條「饗宴之旅3日豐富行」：安排旅客入住台北晶華酒店，晚餐搭配米其林一星評價的「A Cut牛排」；台中地區則入住日月千禧酒店，並同樣搭配米其林一星「Forchetta」晚餐饗宴。此外，本專案行程更特別加碼贈送8小時的附駕遊，讓您可以更加輕鬆自在的安排旅遊行程。

高鐵假期另外兩條「饗宴之旅2日豐富行」搭配美食則包括：入住台北捷絲旅西門館，可享受標榜現代山林野味的「松竹園」午餐；入住台中逢甲智選假日酒店，則是搭配「新月梧桐」午餐，讓您在奢華復古的場景中，體驗濃油赤醬的海派美味。

高鐵公司表示，購買以上「饗宴之旅」專案，台北地區行程均安排陽明山暨士林夜市一日遊，每位再加贈必比登小吃「十全排骨湯」乙份；而台中地區行程則是搭配審計新村暨台中歌劇院一日遊行程，再贈送必比登小吃「台中肉圓」乙份，讓您透過舌尖味蕾，一同體驗在地的文化底蘊。

同時，持續熱銷的高鐵聯票產品，包括：「飯店聯票」、「交通聯票」及「國旅聯票」，近期也推出多項優惠活動，搭配購買高鐵車票，分別提供最低6折至75折等不同的超值折扣。歡迎旅客把握機會，透過高鐵聯票開啟旅程中的每一扇大門，恣意倘佯在台灣的美好秋色之中。