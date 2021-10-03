朱立倫強調，現在是團結及開始戰鬥的時刻，10／23日就有刪Q行動，這不是政黨對決，是罷免長期違反民意、不重視民意的立委。（陳世宗攝）

朱立倫批陳柏惟3Q變「3零」藍綠一起罷免 年底四大公投給蘇內閣不信任投票

國民黨主席當選人朱立倫臺中感恩謝票之旅，今天中午在臺中市黨部舉行，朱立倫強調現在是團結及開始戰鬥的時刻，10／23日就有刪Q行動，這不是政黨對決，是罷免長期違反民意、不重視民意的立委；年底四大公投通通都出來投，民眾用不信任投票把蘇貞昌內閣「倒閣」，這是我們共同的目標。

朱立倫雖在臺中市黨主席選舉得票率輸給江啟臣，他說當天開票未完成就打電話給江啟臣，感謝一年半來為國民黨的付出，辛苦環境下扛下重擔。國民黨是個大團隊、大家庭，大家讓他有機會，他也會讓江啟臣、張亞中教授及卓伯源，黨內每位優秀同志都能發揮所長扮演重要角色。

現在是團結及開始戰鬥的時刻。朱立倫說，10／23日就有刪Q行動，這不是政黨對決，這是給臺中市要針對1位長期違反民意、長期不重視民意，在立法院表現這麼糟糕的立委，大家要把它罷免掉；陳柏惟是「零顆星、零提案、零通過」的3零立委，藍綠一起來罷免3零立委。

朱立倫指出，臺中最重視空汙、最反對用肺發電、最重視市民的健康！陳柏惟還支持燃煤發電，竟然還主張要大麻合法化，讓所有為人父母親擔心，讓小孩下一代吸大麻，各位「這是什麼的立委？」請問蔡英文總統你贊成大麻合法化嗎？今天是大麻跟反毒的對決，共同把這樣的立委罷免掉。

朱立倫表示，年底四大公投通通都出來投，就是給民進黨蘇貞昌內閣的不信任投票，這樣不重視民眾健康，讓大家吃萊豬，防疫做的亂七八糟又不道歉！又不發現金的內閣，讓民眾用不信任投票把他「倒閣」，這是我們共同的目標。