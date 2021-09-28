12年婚變！前女F4成員驚傳遭尪家暴 現身落淚痛訴經過

前女F4成員Amy（葉庭蓁）與結婚13年的老公薛敬樺（小薛）育有1子，27日驚傳她長年遭丈夫言語恐嚇，近日更被酒後施暴，昨已拿驗傷單至家事法庭訴請離婚。她28日錄製完《新聞挖挖哇》後接受訪問，表示自己情緒仍無法穩定下來，「我心情還沒有平復，今天工作完我會好好休息2天，這件事還是有點不知所措，他把我打傷後就消失了」。

她說其實2人婚姻早就出問題了，2人已在離婚協議書上簽字，但想到還有小孩就遲遲沒交出去，並提到過去小薛疑心病重，常對她言語霸凌，但沒真的動手打人，沒想到25日當天喝醉回家，把房門搥出一個洞，她試圖溝通，對方便狂抓她的頭髪，再狠狠踹她，還恐嚇Amy「要死也是他先死，不是我先死」，讓Amy害怕到甲亢（甲狀腺機能亢進）發作。後來妹妹協助警方到場，她逃出去時身上僅穿1件寬鬆T恤和內褲，至今回想起來都覺得荒謬。

Amy情緒無法平復，數度掩面痛哭。（陳俊吉攝）

經過這件事也讓她下定決心，非離婚不可，「已經觸碰到我不要動手的底線，愛喝酒無所謂，可是打人這件事情我沒辦法接受」，並表示到現在都還有後遺症，一聽到有動靜，就很害怕是老公又回來找她，目前打算先休息一陣子，唯一能做的就是先把小朋友顧好，再冷靜思考未來的路怎麼走。

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