一名鄧姓酒店女公關今年5月認識從事搬運工的謝姓男子，雙方在7月23日相約見面，過程起疑似謝難求歡遭拒雙方起衝突，鄧女竟一怒持刀刺穿他心臟，事後鄧還伴屍11小時後才自首，但鄧女辯稱是先遭到謝男毆打後後企圖想硬上她才痛下殺手，桃園地檢署偵結後，將鄧女依殺人罪嫌起訴，但考量她自首，建請法院審酌量處適當之刑。

根據警方調查，桃園市39歲蔡姓男子5月初結識同齡的鄧姓女子，2人雖未交往，但維持著性伴侶關係，蔡男在7月23日凌晨前往鄧女住處疑似求歡遭拒，雙方發 生口角，蔡男一怒之下動手打人，鄧女拿水果刀反擊，竟一刀刺進蔡 的心臟斃命，拌屍11個小時後才打電話向警方自首，事後遭法院羈押。

警方調查，蔡平日擔任搬運工，鄧女則從事酒店公關，2人認識後僅維持「床伴」關係，並非交往中的男女朋友，彼此無感情基礎，常因 細故爭吵。蔡23日凌晨4時前往鄧女位於桃園市平鎮區住處欲求歡， 遭到鄧女拒絕當場惱羞成怒。

蔡先是破口大罵，隨後開始動手毆打鄧女，鄧女不甘示弱反擊，隨 手拿起茶几上的水果刀刺向蔡男，未料一刀刺進蔡男心臟，蔡男倒下血流如注。

鄧女發現殺了人，疑驚嚇過度，並未馬上報案，也沒叫救護車，獨自留在案發現場長達11個小時。直到心情平復，才在當天傍晚6點多 打電話向警方自首，但蔡因已錯過急救時機而死亡。警方到場時，鄧女一度持水果刀刺自己胸口，但傷口並不深。

警方發現，鄧女身上確實有被毆打的傷勢，還辯稱是情急之下才會義憤隨手拿刀反擊，不是真的想要殺死蔡，警方根據現場跡證研判鄧女沒有清理凶案現場的跡象，也無共犯，全案依殺人罪嫌移送，檢方複訊後聲押獲准。

檢方偵查後認為鄧女殺人事證明確，但考量鄧女犯後主動自首接受裁判，建請法案考量量處適當之刑罰。