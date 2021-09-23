2021年國家卓越建設獎23日出爐，屏東縣政府收穫頗豐橫掃9獎項，縣長潘孟安更獲評鑑委員肯定榮獲「國土建設特別貢獻獎」。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

2021年國家卓越建設獎23日出爐，屏東縣政府收穫頗豐橫掃9獎項，而除摘下3卓越、3金質、3優質等殊榮外，屏東縣長潘孟安更獲評鑑委員肯定榮獲「國土建設特別貢獻獎」，評委讚揚潘為屏東積極推動延續性重大建設，努力開創新局面。

針對獲獎，潘孟安說，他很感謝評審的肯定，這對於從事國土發展、城市發展的團隊來說，是個莫大的殊榮，也是超乎言喻的肯定，屏縣府未來將持續推動及精進城市公共工程的興建及規畫，努力爭取更高榮譽，朝全球卓越建設獎邁進，也讓屏東美學城市品牌推向國際，屏東將成為宜居宜業的新引力。

屏東縣政府團隊成績斐然，除潘孟安獲頒國土建設特別貢獻獎外，3卓越獎分別由「屏東縣民公園」、「屏東飛行故事（勝利崇仁眷村）再造歷史場域計畫」及「屏東縣立圖書館總館」拿下。

而3金質獎分別為「屏東縣生態節能示範綠建築」、「車城國小老舊校舍整建工程」及「屏東縣內埔鄉崇文國小老舊校舍整建統包工程」榮獲。

另3優質獎由「屏東演武場」、「甘棠水質淨化場」及「屏東市眷村街道空間再造計畫-萬年溪燈光改善工程」獲獎。

屏縣府表示，國家卓越建設獎由社團法人中華民國不動產協進會舉辦，為國內建設最高榮譽獎，得獎者將具資格推薦「全球卓越建設獎」，該獎在發掘公私部門優秀的建設作品，將台灣具文化代表性的建築發揚光大，其中更設有「國土建設特別貢獻獎」，推選在建築及環境規畫設計、創意表現傑出者，作為各界楷模。