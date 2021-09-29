「第4屆台中市低碳永續城市傑出貢獻獎」頒獎典禮，今天搭配台中年度盛事-「2021低碳永續樂活週」擴大辦理，由副市長令狐榮達頒發具藝術價值的「女媧補天」獎座予16處績優單位及2位優異個人組；令狐榮達強調，藉此鼓勵獲獎人持續投入減碳工作，共同激盪出促進永續發展或環境保護要素相關措施。

令狐榮達指出，台中市推動低碳永續城市，2021年舉辦「第4屆台中市低碳永續城市傑出貢獻獎」活動，遴選從事或推動節能減碳、潔淨能源、氣候調適、環境永續推廣及提升空氣品質等工作具有重大貢獻者敘獎，引導民眾或機關團體朝潔淨能源發展及精進，提升全民節能減碳意識。

永續發展及低碳城市推動辦公室指出，獲獎團體單位有福壽實業、勤美集團、大雅區惠明盲校、東區台中國小、明道中學、東海大學、逢甲大學、朝陽科大、弘光科大、中國醫藥大學附設醫院、光田綜合醫院、市府建設局、市府水利局、潭子區甘蔗里辦公處、北屯區松茂里辦公處、共好生活勞動合作社；個人組為北區育德里黃志銘里長及共好生活勞動合作社馮雅蕾理事長。

獲獎者在推動潔淨能源、建構氣候變遷調適能力、提升空氣品質、環境減碳、永續推廣及發展各有不凡貢獻，包含河川流域整治、建置治洪、防災及調適氣候變遷功能之公共空間，以及建案工程導入自動化監測設備控制抽取地下水，並將抽取水源供鄰里使用，均有助於紓解臺中市水情困難。

在潔淨能源方面，除建構發電、儲電設備及智慧節電中心，亦成立示範教學場域；環境永續推廣更致力於食農教育、生態綠植、SDGs永續發展目標、碳足跡等多元項目。