世界宗教博物館今（5日）上午在生命和平多元空間展藝廳，舉辦「邁向COP26氣候峰會聯合呼籲」成果發表會。（葉書宏攝）

世界宗教博物館今（5日）上午在生命和平多元空間展藝廳，舉辦「邁向COP26氣候峰會聯合呼籲」成果發表會。（葉書宏攝）

教宗方濟各及與會的信仰領袖們簽署「聯合宣言」。（梵蒂岡媒體部提供）

世界宗教博物館創辦人心道法師，在教廷舉辦的「信仰與科學：邁向COP26氣候峰會」，以影片方式表達對氣候變遷的建言與關懷。（圖截取自梵蒂岡新聞台直播影片）

面對氣候變遷、地球生態議題，宗教領袖責無旁貸。世界宗教博物館創辦人心道法師參與在教廷舉辦的「信仰與科學：邁向COP26氣候峰會」，分享「靈性生態」新概念，共同簽署聯合呼籲書，並由代表出席的世界宗教博物館國際事務部主任瑪莉博士（Dr. Maria Reis Habito）為現場的橄欖樹培土；期盼透過跨宗教連結合作，讓世界各國政府加速實現淨零碳排，以教育與環保行動落實生態永續理念。

氣候變遷締約國大會（the UN Climate Change Conference of the Parties），將於10月31日到到11月12日，在蘇格蘭格拉斯哥市（Glasgow）舉行第26次會議(簡稱聯合國COP26氣候變遷會議)。有鑑於此，義大利、英國、教廷共同發起「信仰與科學：邁向COP26氣候峰會」，邀請歐美、日本、香港、台灣等50多位國際宗教領袖及傑出科學家，探討地球永續共同願景。

大會於羅馬時間10月4日在教廷簽署聯合呼籲書（Joint Appeal），嚴正呼籲正視科學家的警告，我們只有10年時間來恢復地球，不能再浪費這個寶貴的機會！由教宗方濟各（Pope Francis）遞交給COP主席夏爾馬（Alok Sharma）和義大利外長迪馬約（Luigi Di Maio），為全球氣候變遷政策提出強而有力的建議。

心道法師4日在羅馬的會議上以影片闡述理念，他表示，人類與生態為生命共同體，只有互相尊重與包容，以博愛來分享，才能互濟共生。人心離開靈性的清淨純善，帶著貪瞋癡慢疑，顛覆生態平衡，造成氣候變遷，破壞地球結構體的良善循環。要解決問題，只有讓浩劫的造作者覺醒，認清災劫正在發生，必須當下改變，停止掠奪與對立，讓生態與靈性合一，人類與大自然就能永續。希望各宗教團結起來，回歸靈性，走向簡樸生活，積極保護生態、制止戰爭，將資源轉用於靈性生態教育。

世界宗教博物館今（5日）上午在生命和平多元空間展藝廳，舉辦「邁向COP26氣候峰會聯合呼籲」成果發表會，分享這份對全球政治、經濟有重大影響的聯合呼籲，邀請教廷駐華代辦佳安道蒙席（Msgr. Arnaldo Catalan）、副代辦達保祿蒙席（Msgr. Pavol Talapka）、台灣永續能源基金會董事長簡又新等貴賓到場。佳安道蒙席特別致贈教宗通諭《願祢受讚頌》中文版給心道法師，由世界宗教博物館發展基金會執行長了意法師代表接受。

佳安道蒙席出席發表會時說，全球的科學界與宗教領袖能在COP26正式會議前一起為地球發表共同呼籲，除了能夠對英國格拉斯哥與會的政治領袖產生影響力，還能夠在精神信仰面進行跨宗教的國際合作，這是台灣宗教領袖在國際上對氣候變遷議題做的最大貢獻，感謝心道法師半年多來的參與，並肯定世界宗教博物館多年來在跨宗教合作的努力。

簡又新也分析目前全球與台灣的困境，提出非營利組織、宗教界可以攜手，從教育學習建立共識，全民支持政府節能減碳政策，改變個人生活習慣，呼應心道法師的倡議，呼籲大家一起力行蔬食減碳、環保行動。