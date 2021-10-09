台北市長柯文哲8日下午用視訊方式與立陶宛維爾紐斯市長Remigijus Šimašius進行首場的空中會面。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

維爾紐斯是立陶宛的首都，也是立陶宛的國政治經濟中心、北市的姊妹市之一。台北市長柯文哲8日下午在涉外事務總監周台竹大使陪同下，用視訊方式與維爾紐斯市長Remigijus Šimašius進行首場的空中會面，雙方期盼透過合作創造更多商機。

今年6月立陶宛政府宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，柯文哲第一時間致函Šimašius市長表達謝意。18日會議一開始，柯再次當面跟Šimašius致謝，並表示台灣民眾對於立陶宛的友台行動深受感動，因此透過網購立陶宛的巧克力、啤酒等商品作為暖心回應，相信之後將會有更多經貿往來與商機，Šimašius市長對於雙邊良善、實質的互惠行動，也感到相當溫馨。

會中由周台竹簡介北市的重要政策成果，以及兩城市間的商業合作機會，隨後，柯與Šimašius也就市政治理成功經驗交換意見，並期待未來雙邊能在科技、經貿、投資、文化展演等領域加強合作，嘉惠雙方市民，氣氛相當熱絡。

最後，柯親自邀請Šimašius明年率團來台參加北市府與北市電腦公會合辦的「2022臺北智慧城市高峰會暨展覽」，並分享市府編撰的「北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」。Šimašius則表示，很榮幸與柯會面，也邀請柯參加明年維爾紐斯市政府主辦的國際會議，充分展現兩市堅定情誼與實質的經貿合作關係。

柯文哲表示，立陶宛今年2次捐贈台灣AZ疫苗讓台灣人非常感動，故而主動安排這場有具體拓展北市與維爾紐斯計畫的視訊活動，會議結束前，維爾紐斯市長特別向柯索取周大使的簡報內容，作為未來推動雙城關係的參考。