美國微軟公司10月5日推出全新的個人電腦作業系統Windows 11，並聲稱新系統將為用戶帶來更加流暢的體驗。不過，許多中國用戶卻無法進行升級，原因是他們的系統不支援或未啟動一種被大陸禁止進口的TPM晶片。

《美國之音》報導，Windows 11正式面世後在全球掀起一股升級熱潮，但是許多中國大陸用戶卻在下載時看到一列提示「這台電腦無法運行Windows 11」，讓許多無法體驗全新Windows11系統的中國用戶怨聲載道。

有用戶抱怨道，「想第一時間更新，可惜CPU不支持，TPM也不支持，心有餘力不足。白瞎了我的六代神U。」「就因為沒有TPM 2.0？？？微軟這是強迫我換電腦啊，想體驗下Windows 11都不能，心累。」

報導說，問題的關鍵在一個小小的晶片TPM。它的全稱是「信賴平臺模組」（Trusted Platform Module），是一項安全密碼處理器的國際標準。TPM晶片可以整合到電腦的主機板上，也可以單獨添加到中央處理器（CPU）中。這是微軟多年來一直在推進的新硬體標準，可以為使用者提供硬體級的資料保護能力。

不過，報導指出，中國政府以國家安全為由，自1999年開始頒佈法規，禁止進口國外主流密碼技術，並推行國產的密碼技術。此舉影響到了TPM晶片在中國國內的生產和普及。目前中國國內的個人電腦中，多數都不搭載TPM晶片。

美國國家標準技術研究院（NIST）今年發表的資料也顯示，在過去的4年中，針對電腦的固件攻擊（Firmware Attack）增加了5倍以上，推廣TPM的目的是保護加密金鑰、用戶憑據等敏感性資料。

微軟發言人在聲明中說，配備TPM 2.0的個人電腦在中國已經存在多年，滿足最低系統要求的現有個人電腦可以免費升級到Windows 11。

中國電子工程專輯（EETimes China）網站副主分析師劉於葦在一篇文章中寫道，目前中國市場銷售的PC要麼不搭載TPM晶片，要麼只能使用本土生產、經過國家密碼局相關認證的國產晶片。

報導說，2005年前後，中國開始力推自主的 TCM 系統（Trusted Cryptographic Module），也允許國產的 TPM模組，但不允許電腦裝載國外生產的 TPM。一段時間以來，裝載TPM系統的外國品牌電腦因為TPM的合法性問題，在中國的行銷推廣不得不遮遮掩掩，一些電腦機型雖然包含TPM晶片，但出廠模式選擇讓這一功能默認關閉。

微軟曾發佈消息建議在官方支援的系統上升級到Windows 11，但開始默許為不支援最低系統要求的電腦升級，並公開了「官方攻略」，也就是通過調整註冊表來繞過CPU的TPM檢查，這與此前網民中流傳的方法一致。但微軟公司要求用戶自行承擔修改註冊錶帶來的潛在風險，並稱不當修改可能導致重裝系統。