美國新聞網站「The Center Square」報導，儘管美國海軍已多次強調不應繼續新購F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機，但美國國會仍強制其明年增購12架，讓美國海軍軍令部長（CNO）重話批評國防工業界和遊說團體，稱這類行為「無法忍受」。

美國海軍軍令部長吉爾戴（Mike Gilday）上將表示，國防工業界持續遊說國會採購「海軍不需要的飛機」，以符合該行業的最佳利益，但這事實上已超出海軍需求，對整體戰力並沒有幫助，批評這是「不可接受的結果」。他更指出，新機採購將造成預算排擠，讓海軍難以解決長期堆積的船艦維護作業，「無法忍受」再度發生這類狀況，「我們不能繼續這樣走下去」。

根據「美國國會稽核處」（GAO）報告，過去13年來美國海軍有11項計畫出現超支或延宕的情況。而軍事新聞網站「Breaking Defense」指出，高階將領在重大會議中通常會對國防業界「展開雙臂」，說出這類強硬言詞的狀況十分罕見。

美國海軍先前提出2022財年國防預算需求時，並未規劃購買更多的「超級大黃蜂」，但美國國會卻在審核相關法案時，要求其增購12架F/A-18E/F，以維持生產線運作。共和黨籍美國眾議員華格納（Ann Wagner）當時還稱「很自豪」能確保這批新訂單，因為波音（Boeing）正是在她的選區密蘇里州生產F/A-18E/F。

美國海軍軍令部長辦公室航空作戰處處長洛伊瑟（Andrew Loiselle）少將先前表示，在正常使用下，這批增購的F/A-18E/F將至少服役至2055年，然而大多分析認為，屆時4代戰機已不足以應對未來威脅，才讓美國海軍不願意繼續採購。