美國情報單位今天首度表示，氣候變遷對美國國安和全球穩定構成廣泛威脅。

法新社報導，白宮在情治報告摘要中表示，更極端的天氣「將日益加劇對美國國安利益構成的一系列風險，從可能會形成一連串安全挑戰的實際影響，到各國因應氣候變遷的方式」。

負責監督美國龐大情治機構的國家情報總監辦公室（ODNI）在首次官方評估中做出上述預測。

白宮表示，這份文件「代表情報圈全部18個單位的共識」。

情報單位指出，氣候變遷對國安構成3大類威脅。第一，由於各國為了誰應該出更多力而爭辯，並在能源轉型中互相競爭，以致地緣政治緊張情勢惡化；第二，各國試圖確保自身利益以因應氣候變遷的影響，進而出現跨境地緣政治「引爆點」；第三則是氣候對某些國家內部穩定所造成的影響。

白宮表示，在實際層面上，美國國安機構將把氣候變遷影響納入各自的計畫中。

舉例來說，國防部將從「各個層面」考量氣候變遷，這對於「在日益複雜的環境中訓練、作戰和取勝相當必要」。

白宮表示，在美國南部邊境有關移民的政治敏感議題上，也有一部分會透過氣候變遷的視角來看待。

這份評估是美國政府首度正式承認這種關聯，並對此提出報告。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）將在本月底於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）召開，美國總統拜登也將與會。

一名不願透露姓名的美國高層官員表示：「全球85%以上的（溫室氣體）排放量來自美國以外地區，光靠我們無法解決這項挑戰。我們需要世界其他地方加速進展。」

「這絕對是安全問題，也是國安問題。」