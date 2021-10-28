環保署近期公布「溫管法」草案，但並未明確訂出碳費收取的標準，據綠色和平今天發表的「台灣排碳大戶碳定價意向調查」結果，有高達97％的受訪排碳大戶皆支持2050淨零，調查也發現將近七成的排碳大戶皆認為合理的碳費在每噸10美元以上，而排碳量高的大戶更支持高碳費，綠色和平呼籲環保署應仍相信費率需要徵詢企業意見，就應以每噸10美元為參考。

該調查發現，僅有半數受訪者對政府達成目標有信心，綠色和平認為，這顯示出從今年422世界地球日蔡英文總統喊出2050淨零後，行政院而下的各部會對此毫無作為的怠慢，已經造成台灣產業的擔憂與恐慌，同時面對國際碳邊境稅，9成的企業皆希望政府能自己收取有效碳定價以減免CBAM的影響。

調查顯示，6成企業對國際碳定價的趨勢能有所理解，更有將近9成支持臺灣自己必須實施有效碳定價，8成也同意實施後逐年漸進遞增至國際碳定價水準。

綠色和平專案主任鄭楚忻指出，顧慮排碳大戶已不能成為拖延制定有效碳定價的藉口，如今台灣企業已不認為碳定價是敵人，不光是認同淨零，也高度支持台灣實施碳定價政策，對費率的接受程度甚至遠高於每噸100元的標準，「有效碳定價」應迅速被全面規劃且制定，但在溫管法草案中的訂定原則、調整原則、徵收對象等細節全部拖延到子法討論，此舉只會拖慢台灣企業的減碳工作，對於淨零排放目標毫無幫助。

綠色和平認為《氣候變遷因應法》需設有碳價底價、起始費率不得過低，碳價也需明確逐年調升機制，以因應更高減碳目標與國際趨勢，碳定價制度更應被列為行政院2050淨零路徑規劃重要政策工具。

對此，環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀說，目前與業者較有共識的部分在於徵收的方式、碳費的用途等，目前也未討論到碳費，但隨著溫管法草案已經預告，接下來還會跟業者討論。

本次調查時間從今年9月6日至9月26日，並以「行政院環保署國家溫室氣體登陸平台」最新《2019年碳排放量企業名冊》抽樣邀請106家，其中有效回卷33家，成功率31％。