煤炭價格持續飆漲，不僅重創大陸發電企業獲利空間，多地近期的限電措施更已危及總體經濟。大陸銀保監會5日最新宣佈，為維護煤電與商品市場「保供穩價」，禁止資金違規參與煤炭等大宗商品投機炒作，同時嚴禁對煤電、煤炭等企業和項目違規抽貸、斷貸，確保提供金融支援。

銀保監會5日公佈「關於服務煤電行業正常生產和商品市場有序流通保障經濟平穩運行有關事項的通知」，旨在維護煤電行業和商品市場正常秩序，助力做好保供穩價工作，嚴防利用銀行保險資金囤積居奇、哄抬價格，保障經濟社會高品質發展。

「通知」要求，嚴禁挪用套取信貸資金或繞道理財、信託等方式，違規參與煤炭、鋼鐵、有色金屬等大宗商品投機炒作、牟取暴利。嚴禁挪用各種貸款包括經營貸、消費貸投機炒作茅臺酒、名貴普洱茶等高端消費品，防止資本無序擴張。

嚴禁銀行保險資金違規流入股市、債市、期市，影響大宗商品價格，避免脫實向虛、空轉套利。嚴禁對符合支援條件的煤電、煤炭等企業和項目違規抽貸、斷貸，防止運動式減碳和信貸「一刀切」。

在改善信貸管理方面，銀保監會要求堅決壓縮退出過剩產能貸款，不得繼續支持長期虧損、失去市場競爭力的「僵屍企業」，加快不良資產核銷進度，防止信貸資源被長期低效佔用。