環境、社會和治理(即Environmental Social and Governance，簡稱ESG)的議題漸受各界重視，並且已有研究證明相關因素會對公司長遠表現帶來深遠影響。由於現時新冠疫情、供應鏈短缺和氣候變化帶來的危機，更加速了投資者看重與社會責任及環保意識相關的投資。隨著新冠疫情以來的發展令市場發現ESG投資的優勢，相關資產已成為主流，?品選擇也愈來愈多。

匯豐ESG永續多元資產組合基金經理人游陳達表示，以往ESG投資初期是以負面篩選策略為主，目的是剔除業務違反社會責任的企業。隨?ESG投資不斷發展，相關策略愈趨多元化，投資過程亦愈趨積極主動，主動型責任投資的投資團隊會以機構投資者的身份，固定與企業管理層進行互動，並積極參與股東投票，推動企業遵守ESG原則及改善相關的營運。

匯豐資產管理團隊預估，全球ESG資產總值將由目前約38兆美元躍升至2025年的53兆美元，將佔全球資產管理總值逾三分之一。在傳統的投資過程中，投資者會優先考量財務指標，但是隨?各界更加關注社會責任，一些投資策略會同時將ESG因素融入分析程序，從而作出最適切的投資決策，務求爭取財務回報之餘，避免過度承擔風險，創造永續發展的未來，而這種投資策略就是責任投資。

在過去數十年，有不少研究證明，公司在ESG方面的表現與其財務表現呈正向關係。ESG表現良好的公司，通常比行業內的同類公司更具競爭力。其盈利能力、長期現金流和出現非系統性風險的次數均優於同儕，能夠爭取更理想的財務回報。值得一提的是，ESG評級的影響在不同地區的市場可能各有不同。在新興市場的研究中，ESG評級較高的公司，其財務表現一般較為理想。

游陳達說，2020年部分永續投資基金，例如股票基金的表現更勝傳統基金，這無疑是一個?烈的訊息：永續投資可能提供可觀的業績回報，並有望分散投資組合的風險。

匯豐中華投信不斷擴大產品種類，以滿足其不斷增長的需求。目前已在台灣市場推出全球股票氣候變化概念基金以及全台第一檔專注在低碳排放的債券基金，充分彰顯匯豐中華投信在提供環境及社會永續投資方案的不懈努力。作?全球領先的資產管理機構，匯豐中華投信將持續落實永續發展的長遠承諾，憑藉集團的深厚知識和投資專長，幫助客戶把握低碳轉型帶來的機遇。